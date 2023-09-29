Dört gençten biri okurken çalışıyor

EUrostat, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede 2022 yılında örgün eğitim alan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin istihdamlarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB ülkelerinde gençlerin yüzde 72'si eğitim alırken iş gücü piyasası dışında kaldı. Gençlerin yüzde 25'i eğitime devam ederken istihdam edildi. Gençlerin yüzde 3'ü örgün eğitimdeyken aktif olarak iş aradı.EĞİTİM sırasında istihdam edilen gençlerin oranının en yüksek olduğu ülke Hollanda çıktı. Hollanda'da eğitime devam eden gençlerin yüzde 73'ü bir işte çalıştı. Bu ülkeyi en yakın yüzde 52 ile Danimarka, yüzde 45 ile Almanya, yüzde 43 ile Avusturya izledi. Çalışma oranının en düşük olduğu ülke ise Yunanistan. BRÜKSEL