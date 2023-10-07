Bomba mağdurları camiye sığındı

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba nedeniyle Ehrenfeld semtinde polis önceki gün geniş çaplı tahliye başlattı. Semtteki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi, bomba imhası sırasında evlerini terk etmek zorunda kalanlara konferans salonunu açtı.Genel Başkanı Muharrem Kuzey, "Komşularımıza kapımız her zaman açık. Konuklarımızı kendi evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık" dedi. Köln Belediyesi, bombanın saat 23.28 sularında etkisiz hale getirildiğini duyurdu ve tahliye edilen 5400 kişinin evlerine döndüğünü açıkladı.