Camiye taşla saldırdılar

Siegburg DİTİB Merkez Camisi'ne cumartesi günü saat 23.00 sularında kimliği belirsiz dört kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Cami derneği başkanı Turan Kaplan, caminin ana giriş kapısı camlarının saldırganlar tarafından kırıldığını açıkladı. Kaplan, "Saldırı anı güvenlik kamerasına yansımış. Suç duyurusunda bulunduk. Cemaat saldırıdan tedirgin oldu" dedi.SALDIRIYA uğrayan camiyi Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ziyaret etti Almanya'da camilere yapılan saldırıların arttığına dikkat çeken Başkonsolos Kaya, "Mabetlere yönelik bu tür saldırılardan büyük üzüntü duyuyoruz. Saldırılar bizim için endişe verici. Sorumluların yakalanmasını için olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.