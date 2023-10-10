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Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:24

Büyük kriz! 3 bin şubeli ayakkabı devi battı

Büyük kriz! 3 bin şubeli ayakkabı devi battı

Almanya’da 129 yıllık ayakkabı üreticisi ve parakendecisi iflasını bildirdi. Üç bin şubesi bulunan Pölking, yoluna online devam etme kararı aldı. Öte yandan Şirket, çalışan maaşlarının en az üç ay güvence altında olduğunu belirtti.

KRİZLER ART ARDA GELDİ

Görtz'den sonra en büyük ayakkabı perakendecisi ve üreticisi Pölking iflasını bildirdi. 1894 yılında kurulan ve Almanya ile Avrupa genelinde üç bin şubesi bulunan Pölking, iflas masasına başvurdu ve iflasa pandemi dönemindeki satış düşüşü ile enerji krizinin getirdiği zorlukları gerekçe gösterdi.




ÇALIŞANLARA 3 AY GÜVENCE

Şirketin Genel Müdürü Angelika Pölking, çalışan maaşlarının en az üç ay güvence altında olduğunu ve internetten satışa devam etmeyi istediklerini dile getirdi. Almanya'da koronavirüs pandemisi, ardından Rusya- Ukrayna savaşı ve savaşın getirdiği enerji krizi, alım gücünü düşürdü. Bu durum çok sayıda köklü şirketin iflasına neden oldu. FRANKFURT
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Büyük kriz! 3 bin şubeli ayakkabı devi battı
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