Büyük kriz! 3 bin şubeli ayakkabı devi battı

Görtz'den sonra en büyük ayakkabı perakendecisi ve üreticisi Pölking iflasını bildirdi. 1894 yılında kurulan ve Almanya ile Avrupa genelinde üç bin şubesi bulunan Pölking, iflas masasına başvurdu ve iflasa pandemi dönemindeki satış düşüşü ile enerji krizinin getirdiği zorlukları gerekçe gösterdi.ŞirketinGenel Müdürü Angelika Pölking, çalışan maaşlarının en az üç ay güvence altında olduğunu ve internetten satışa devam etmeyi istediklerini dile getirdi. Almanya'da koronavirüs pandemisi, ardından Rusya- Ukrayna savaşı ve savaşın getirdiği enerji krizi, alım gücünü düşürdü. Bu durum çok sayıda köklü şirketin iflasına neden oldu. FRANKFURT