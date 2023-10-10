Çekidüzen zamanı

Yeşiller Partisi lideri Ricarda Lang, Bavyera ve Hessen'deki eyalet seçimlerinde SPD, Yeşiller ve FDP'nin uğradığı kayıpların ardından federal koalisyondaki açık anlaşmazlıklara son verilmesi çağrısı yaptı. Lang, artık güven kazanmaya çalışmaları gerektiğini söyledi.BENZER çağrı FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'den de geldi. Kubicki, "İşler bu şekilde devam edemez. Tüm trafik ışığı koalisyonu partileri kaybetti. Eğer çözüm önerileri sunmazsak, sonunda sorunlar koalisyon arayışını getirecektir" açıklaması yaptı.