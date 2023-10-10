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Giriş Tarihi: 10.10.2023

Çekidüzen zamanı

Çekidüzen zamanı

Seçimin kaybedenleri, sonuçların açıklanmasının ardından kendilerine çekidüzen vermeleri gerektiğini dile getirdi. Yeşiller ve FDP, uyumlu çalışma vurgusu yaptı

ANLAŞMAZLIKLAR BİTMELİ
Yeşiller Partisi lideri Ricarda Lang, Bavyera ve Hessen'deki eyalet seçimlerinde SPD, Yeşiller ve FDP'nin uğradığı kayıpların ardından federal koalisyondaki açık anlaşmazlıklara son verilmesi çağrısı yaptı. Lang, artık güven kazanmaya çalışmaları gerektiğini söyledi.

KOALİSYON ARAYIŞI BAŞLAR
BENZER çağrı FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'den de geldi. Kubicki, "İşler bu şekilde devam edemez. Tüm trafik ışığı koalisyonu partileri kaybetti. Eğer çözüm önerileri sunmazsak, sonunda sorunlar koalisyon arayışını getirecektir" açıklaması yaptı.
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Çekidüzen zamanı
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