Halk erken seçim istiyor

INSA Enstitüsü tarafından yapılan bir anket araştırmasından Almanya'da halkın erken genel seçimden yana olduğu sonucu çıktı. Halkın yüzde 57'si yeni bir seçimden yana olduğunu ifade etti. Katılımcıların sadece yüzde 31'i 2025'e kadar koalisyonun iktidarını sürdürmesi gerektiği görüşünde birleşti.ANKETözellikle mevcut göç politikasına ilişkin güçlü bir hoşnutsuzluğun hakim olduğunu göz önüne koydu. Ankete katılanların yüzde 59'u göç politikasında rota değişikliği talep etti. Aynı politikanın sürdürülmesini isteyenlerin oranı yüzde 18.5'te kaldı. Diğer talep ise konut politikasının değiştirilmesi oldu.Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e (SPD) karşı da büyük bir memnuniyetsizlik söz konusu. Yüzde 58'lik kesim, Faeser'in istifasını istiyor. Katılımcıların sadece yüzde 19'u görevde kalmasından yana. Faeser, pazar günü Hessen'de yapılan eyalet seçimlerinde SPD'nin başbakan adayı olmuş, tarihi yenilgi almıştı. FRANKFURTYakın zamanda yapılan bir anketten halkın yüzde 70'inin SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonundan memnun olmadığı sonucu çıkmıştı. Şansölye Olaf Scholz'un (65, SPD) görevini iyi yapamadığını düşünenlerin oranı yüzde 66'ya yükselmişti. Üçte birlik kesim de Scholz'un iyi bir başbakan olduğunu düşünmüyordu.