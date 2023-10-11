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Giriş Tarihi: 11.10.2023

Şirketler umutsuzca işçi arıyor

Şirketler umutsuzca işçi arıyor

Almanya’nın Ekonomi Bakanı Robert Habeck acilen daha fazla vasfılı işçiye ve emeğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi, şirketlerin umutsuzca işçi aradığını söyledi

ÇABA GÖSTERİLMELİ
Bakan Habeck ülkedeki işgücü potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ülkenin işgücü talebini karşılamak, büyümeyi sağlamak ve refahını güvence altına almak için göçe bağımlı olduğunu belirten Habeck, "Acilen daha fazla vasıflı işçiye ve emeğe ihtiyacımız var. Bunu artık hepimiz günlük hayatımızda hissediyoruz" dedi.

SİPARİŞLER GERİ ÇEVRİLİYOR
Şirketlerin umutsuzca işçi aradığını söyleyen Habeck, "İşletmeler siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyor. Mağazalar ve restoranlar açılış saatlerini kısıtlıyor" şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcısı, mültecilerin bir an önce sosyal sistemden çıkıp istihdama katılması gerektiğini belirtti. Federal İş Ajansı, eylül ayında boş pozisyon sayısını 761 bin olarak açıklamıştı. FRANKFURT
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Şirketler umutsuzca işçi arıyor
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