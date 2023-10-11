Şirketler umutsuzca işçi arıyor

Bakan Habeck ülkedeki işgücü potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ülkenin işgücü talebini karşılamak, büyümeyi sağlamak ve refahını güvence altına almak için göçe bağımlı olduğunu belirten Habeck, "Acilen daha fazla vasıflı işçiye ve emeğe ihtiyacımız var. Bunu artık hepimiz günlük hayatımızda hissediyoruz" dedi.Şirketlerin umutsuzca işçi aradığını söyleyen Habeck, "İşletmeler siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyor. Mağazalar ve restoranlar açılış saatlerini kısıtlıyor" şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcısı, mültecilerin bir an önce sosyal sistemden çıkıp istihdama katılması gerektiğini belirtti. Federal İş Ajansı, eylül ayında boş pozisyon sayısını 761 bin olarak açıklamıştı. FRANKFURT