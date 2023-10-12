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Giriş Tarihi: 12.10.2023

AfD’ye ‘Nazi Partisi’ dedi

AfD’ye ‘Nazi Partisi’ dedi

NRW Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, ırkçı AfD Partisi için Nazi Partisi nitelemesi yaptı. Wüst, “Çözülemeyen sorunlar seçmeni AfD’ye itti” diye konuştu

HÖCKE ÖRNEĞİ VERDİ
ALMAN Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst, AfD'ye yönelik sert çıkışta bulundu. Partinin belirleyici figürünün Björn Höcke olduğunu ifade eden Wüst, "Ona faşist diyebilirsiniz, Nazi diyebilirsiniz. Eğer bir partinin belirleyici figürü bir Nazi ise, o zaman o parti bir Nazi partisidir" açıklamasında yaptı.

AFD OYLARI ENDİŞELENDİRMELİ
BAŞBAKAN Olaf Scholz ise "Almanya'da aşır sağcı popülist partinin aldığı oylar bizi endişelendirmeli" dedi. Scholz, Hessen ve Bavyera'da gerçekleşen seçimde, AfD'nin yüksek oy oranına değindi ve partinin savunduğu siyasi görüşlerin, özgürlük, demokrasi, hukuk devleti ve ortak Avrupa perspektifi gibi düşüncelerle bağdaşmadığını belirtti. BERLİN
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AfD’ye ‘Nazi Partisi’ dedi
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