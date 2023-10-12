AfD’ye ‘Nazi Partisi’ dedi

ALMAN Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst, AfD'ye yönelik sert çıkışta bulundu. Partinin belirleyici figürünün Björn Höcke olduğunu ifade eden Wüst, "Ona faşist diyebilirsiniz, Nazi diyebilirsiniz. Eğer bir partinin belirleyici figürü bir Nazi ise, o zaman o parti bir Nazi partisidir" açıklamasında yaptı.BAŞBAKAN Olaf Scholz ise "Almanya'da aşır sağcı popülist partinin aldığı oylar bizi endişelendirmeli" dedi. Scholz, Hessen ve Bavyera'da gerçekleşen seçimde, AfD'nin yüksek oy oranına değindi ve partinin savunduğu siyasi görüşlerin, özgürlük, demokrasi, hukuk devleti ve ortak Avrupa perspektifi gibi düşüncelerle bağdaşmadığını belirtti. BERLİN