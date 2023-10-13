Zamlar en büyük endişe

Halkın korkuları üzerine yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da insanların en büyük endişesi, hızla artan hayat pahalılığı. "Almanların Korkuları" başlıklı araştırmaya göre, katılımcıların neredeyse üçte ikisi (yüzde 65) fiyatların yükselmesinden korkuyor. Daha pahalı yaşam endişesi bu korkuyu izliyor.HER on Alman'dan altısı (yüzde 60) konutların satın alınamaz hale gelmesinden ve neredeyse bir o kadarı da (yüzde 57) devletin vergileri kalıcı olarak artırmasından ya da sosyal yardımları kesmesinden korkuyor. Verilere göre, artan yaşam maliyetleri korkusu düzenli olarak en büyük korkular listesinin başında yer alıyor. BERLİN