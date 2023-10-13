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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Zamlar en büyük endişe

Zamlar en büyük endişe

Almanya’da halkın yüzde 65’i fiyatların yükselmesinden korkuyor. Bu korkuyu, pahalı yaşam endişesi ve konut fiyatlarının satın alınamaz hale gelmesi izliyor

PAHALI YAŞAM KORKU NEDENİ
Halkın korkuları üzerine yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da insanların en büyük endişesi, hızla artan hayat pahalılığı. "Almanların Korkuları" başlıklı araştırmaya göre, katılımcıların neredeyse üçte ikisi (yüzde 65) fiyatların yükselmesinden korkuyor. Daha pahalı yaşam endişesi bu korkuyu izliyor.

YARDIMLAR ENDİŞELENDİRİYOR
HER on Alman'dan altısı (yüzde 60) konutların satın alınamaz hale gelmesinden ve neredeyse bir o kadarı da (yüzde 57) devletin vergileri kalıcı olarak artırmasından ya da sosyal yardımları kesmesinden korkuyor. Verilere göre, artan yaşam maliyetleri korkusu düzenli olarak en büyük korkular listesinin başında yer alıyor. BERLİN
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Zamlar en büyük endişe
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