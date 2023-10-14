Polis kontrolünden kaçış yedi can aldı

Almanya sınır kontrollerini sıklaştırınca, ülkeye kaçak giriş yapmak isteyenlerle polis arasında kovalamaca başladı. Dün içinde 23 kişinin bulunduğu minibüsün şoförü, polis kontrolünden kaçmak isterken aşırı hız yapınca virajı alamayıp kaza yaptı. Devrilen minibüste, 6 yaşında bir çocuk ve 7 kişi yaşamını yitirdi.KAZADATürk ve Suriye kökenli oldukları tespit edilen yolcular ile Avusturya plakalı minibüsün şoförü yaralandı. Polis, Avusturyalı olduğunu açıkladığı şoförün tutuklandığını kaydetti. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Kaçakçılık çetelerinin acımasız işlerini çökertmek zorundayız" açıklaması yaptı.