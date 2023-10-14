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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Polis kontrolünden kaçış yedi can aldı

Mustafa AKBABA
Polis kontrolünden kaçış yedi can aldı

Kaçak yoldan Almanya’ya giriş yapmak isteyen 23 kişinin içinde bulunduğu minibüs dün otoyolda devrildi. Kazada yedi kişi öldü. Ölenlerden biri 6 yaşında çocuk çıktı

KOVALAMACA YAŞANDI
Almanya sınır kontrollerini sıklaştırınca, ülkeye kaçak giriş yapmak isteyenlerle polis arasında kovalamaca başladı. Dün içinde 23 kişinin bulunduğu minibüsün şoförü, polis kontrolünden kaçmak isterken aşırı hız yapınca virajı alamayıp kaza yaptı. Devrilen minibüste, 6 yaşında bir çocuk ve 7 kişi yaşamını yitirdi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI
KAZADA, Türk ve Suriye kökenli oldukları tespit edilen yolcular ile Avusturya plakalı minibüsün şoförü yaralandı. Polis, Avusturyalı olduğunu açıkladığı şoförün tutuklandığını kaydetti. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Kaçakçılık çetelerinin acımasız işlerini çökertmek zorundayız" açıklaması yaptı.
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Polis kontrolünden kaçış yedi can aldı
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