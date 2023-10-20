Aile şirketlerini endişe sardı

AİLEGirişimcileri ile Genç Girişimciler dernekleri, Almanya'nın içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin bir araştırmaya imza attı. İki dernek, aile girişimcilerinin iş durumunun ve beklentilerinin büyük ölçüde kötüleştiğini duyurdu. Aile Girişimcileri Derneği Başkanı Marie Christine Ostermann, "Aile girişimcileri arasındaki ruh hali kasvetli ve iş beklentileri düpedüz kötü" dedi.GİDEREK daha fazla sayıda girişimcinin işlerine yatırım yapmaktan çekindiğini ifade eden Ostermann, "Sadece yüzde 24'ü yatırım yaparak işlerini büyütmek istiyor. Şirketler öz kaynaklarını tüketiyor. Her beş girişimciden biri de istihdamı azaltmak istiyor" açıklaması yaptı. Genç Girişimciler Derneği Başkanı Sarna Röser ise üzerlerindeki bürokratik yükten şikâyetçi oldu. FRANKFURT