Rektör baskıya boyun eğmedi

Rektör Oliver Günther, İsrail'in saldırganlık politikası yürüttüğünü, Filistin halkının işgalden kaynaklanan insanlık dışı yaşam koşulları altında olduğuna dikkat çekti. Bu açıklama sonrası Günther, tıpkı Filistin'e desteğini dile getiren başta futbolcular olmak üzere çok sayıda kişi gibi linç kampanyasına maruz kaldı. İsrail Üniversitesi, Günther'i Hamas ile suç ortaklığı yapmakla suçladı.Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, "İsrail'in bu zor zamanlarda ihtiyacı olmayan şey suçlama ve ders vermedir" dedi. Baskılara rağmen Günther ve üniversite, geri adım atmadı. Üniversite yönetimi, sorunların saldırgan bir yerleşim politikasıyla ve sivil halka yönelik tacizle, her türlü şiddet yoluyla çözülemeyeceğini vurgulayıp siyasi çözüm yolunu gösterdi.