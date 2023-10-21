KRM’den gerginlik uyarısı

Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM), İsrail ve Filistin'deki saldırılara yönelik basın açıklamasında bulundu. KRM, Almanya ve uluslararası politikacılara gerilimi azaltma fırsatlarını değerlendirme ve akan kanı mümkün olduğu kadar çabuk durdurmanın yollarını arama çağrısı yaptı. KRM, "Zor zamanlarda toplumsal barışın korunmasına kararlı katkıda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.KRM açıklamasında, "Hamas'ın İsrail'deki sivil halka yönelik terör saldırısını kınadık. Gazze'deki hastane saldırısını da en güçlü şekilde kınıyoruz. Birleşmiş Milletler'in bu saldırının arka planını araştırma, önlem alma konusunda acil sorumluluğa sahip olduğunu görüyoruz. Aramızda antisemitizmin yeri olmamalı. Politikacılardan ve halktan, Filistin halkının acılarını ve korkularını ciddiye almalarını bekliyoruz" ifadeleri de yer aldı.