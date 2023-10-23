Haftasonu Almanya'nın Frankfurt, Köln, Münster, Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Bielefeld, Paderborn, Karlsruhe, Mannheim ve Stuttgart gibi farklı kentlerinde Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi. Yürüyüş ve mitinglere binlerce kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in çocuk, yaşlı, kadın, hasta demeden üzerlerine bomba yağdırdığı Gazzeliler için dayanışma çağrısı yaptı.Göstericilerellerinde, 'Soykırımı durdur', 'Çocukları bombalamak ülke savunması değildir' şeklinde döviz ve pankartlar taşıdı. Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericiler arasında duyarlı Almanlar da yer aldı ve "Özgür Filistin, Hamas yanlısı olmak ve antisemit olmak demek değildir. İnsanlığın yanında durmaktır" döviziyle siyasilere ve kamuoyuna mesaj gönderdi.Berlin'de iki dayanışma gösterisine yasak getirildi. Pek çok kentteki gösterileri de İçişleri Bakanlıkları engellenmek istendi, ancak mahkemeler gösterilerin yapılabileceğine hükmetti. Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın farklı büyük kentlerinde de Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi. O gösterilerde de, "Dünya Gazze'de yaşanan soykırıma kayıtsız kalamaz" görüşü hâkim oldu.