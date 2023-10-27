Hızlı sınır dışına kabineden onay

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon ortakları, iltica başvurusu reddedilenlerin sınır dışı işlemlerini hızlandıran yeni yasa tasarısını onayladı. Sınır dışı öncesi gözaltı merkezine yerleştirilenlerin gözaltı süresini 10'dan 28 güne çıkarmayı, polisin arama yetkisini genişletmeyi öngören tasarıya Yeşiller Partisi ile uzmanlardan eleştiri geldi. Yeşiller, "Paketin bazı bölümleri anayasaya aykırı ve geneli insanlık dışı" değerlendirmesi yaptı. Uzmanlar ise tasarıyı, "Bazı durumlara faydalı olacak küçük reform" olarak niteledi. Resmi verilere göre, yılın ilk yarısında 279 bin 98 kişi hakkında sınır dışı kararı verildi. Eylül ayı sonuna kadar 12 bin kişi sınır dışı edilebildi. BERLİN