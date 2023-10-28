Çığlığı duyup çocuk hırsızını yakaladı

Çarşamba günü saatler 08.00'i gösterdiğinde Böblingen kentindeki bir sanayi bölgesinde, iki çocuk inşaat alanındaki çalışmaları izlerken kaçırılmak istendi. O sırada inşaat çukurunda olan Zeki Yasık, binalardan birinden 'Lütfen çocuğu rahat bırakın' sesi duydu. Kötü şeyler olduğunu hissettiğini söyleyen Yasık, "Çukurdan fırladım. Çocuklardan da yardım çığlığı yükseldi. Bir çocuğu kaçarken gördüm. Camları kapatılmış minibüs vardı. Ona doğru koşup kapısını açınca 10 yaşındaki çocuk, "Lütfen bana yardım edin" dedi. Çocuk hırsızını minibüsten çıkardım. Mesai arkadaşım Dragan Vukobrat ile birlikte polise teslim ettik" dedi.