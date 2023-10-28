Şimdi de DİTİB’i hedef seçtiler

İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırmasıyla binlerce Filistinli'nin ölümüne sessiz kalmayan Almanya'da halk sokağa çıkıp, 'Soykırımı durdur' dedi ve lince uğradı. Şimdi ise siyasiler, Müslüman kuruluşlara saldırmaya başladı. Filistin konusundaki duruşunu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) aracılığıyla ortaya koyan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) hedef alındı..Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, bir dergiye verdiği röportajında, eyaletlerin DİTİB ile işbirliğini gözden geçirmelerini istedi. Bununla yetinmeyen Kubicki, "Ditip'in Almanya topraklarında faaliyet göstermesi yasaklanmalı" dedi ve Türkiye'den gelen imamların Almanya'daki camilerde nefret vaazları verdiği saçmalığını dile getirdi.Almanya'da Ortadoğu'dan gelen on binlerce kişi tarafından İsrail ve Yahudi karşıtı sloganlar atıldığını söyleyen Kubicki, "Bu konuda bir şeyler yapmanın tam zamanıdır. Üstelik sadece sözlü olarak değil, yasal olarak da" dedi. Kubicki gibi, çok sayıda siyasetçi de son günlerde Müslüman kuruluşları hedef alıp aleyhte açıklamada bulunmaya başladı. FRANKFURT