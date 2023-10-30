İsrail’in zulmüne kızdı Müslüman oldu

Kuzey Hollanda'nın Zaandam kentinde yaşayan Justin, yüzlerce kişinin şahitliği altında İslamiyet'e geçerek, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Justin, Müslüman olur olmaz ilk cuma namazını da cemaatle birlikte kıldı. "Şakir" ismini alan Justin, "İsrail'in Gazze'ye ve Gazze'deki Müslümanlara yaptıkları kabul edilemez. Bu zulüm artık beni isyan ettirdi" dedi.Camiye gittiği zaman kendisini huzurlu hissettiğini belirten Şakir, "İsrail'in Gazze'ye saldırması ve özellikle de Avrupa ve ABD'nin tüm bu olup bitenlerde İsrail'in yanında yer alması, insanlığa yapılan en büyük kötülüktü. Filistinli Müslüman kardeşlerimiz için en azından bir dua okuyabilirdim. Bu duaları ise Müslüman olarak okumak istedim" diye konuştu.