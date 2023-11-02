Berlin’de poster krizi

Berlin'e Hamas tarafından kaçırıldığı ileri sürülen, aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda rehinenin posterleri asıldı. Posterler, polis tarafından sökülünce Bild Gazetesi, "İslamcıların nefret gösterilerine izin veriliyor, posterlere yer verilmiyor" diyerek linç kampanyası başlattı. Gazete, Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger'i hedef gösterdi.Bakan,toplumsal barışı gerekçe göstererek posterlerin indirilmesini savundu. Berlin Polis Teşkilatı Başkanı Barbara Slowik, "Posterlerin indirilmesinin yakınları kaçırılanların duygularını incittiğinin farkındayım" dedi. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ise "Oluşturulan izlenim son derece üzücü. Polisimiz mağdurların ve ailelerinin yanındadır" dedi. BERLİN