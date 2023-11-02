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Giriş Tarihi: 2.11.2023

Berlin’de poster krizi

Berlin’de poster krizi

İsrail’in katliamını meşru göstermek isteyenler, Berlin sokaklarını Hamas’ın kaçırdığı ileri sürülen rehinelerin posterleriyle donattı. Polis, posterleri sökünce linç başladı

Berlin'e Hamas tarafından kaçırıldığı ileri sürülen, aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda rehinenin posterleri asıldı. Posterler, polis tarafından sökülünce Bild Gazetesi, "İslamcıların nefret gösterilerine izin veriliyor, posterlere yer verilmiyor" diyerek linç kampanyası başlattı. Gazete, Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger'i hedef gösterdi.

TOPLUMSAL BARIŞ VURGUSU
Bakan, toplumsal barışı gerekçe göstererek posterlerin indirilmesini savundu. Berlin Polis Teşkilatı Başkanı Barbara Slowik, "Posterlerin indirilmesinin yakınları kaçırılanların duygularını incittiğinin farkındayım" dedi. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ise "Oluşturulan izlenim son derece üzücü. Polisimiz mağdurların ve ailelerinin yanındadır" dedi. BERLİN
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Berlin’de poster krizi
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