Çocuklar camide sinema keyfi yaşadı

Hannover kenti yakınlarındaki Garbsen'de bulunan DİTİB Kocatepe Camisi, 'Camide sinema günleri' adı altında çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi. Cami derneği başkanı Zafer Yıldız, "Camilerde kültürel etkinliklerin de yapıldığını göstermek için camimizin ibadet alanına sinema kurduk, çevredeki tüm çocukları davet ettik. Çocuklarla cami arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladık. Altı ila sekiz yaş arasındaki çocuklara çizgi sinema, sekiz ile 16 yaş aralığındakilere ise animasyon filmi izlettik. Çocuklara, sinema izlerken patlamış mısır ve içecek ikramında bulunduk. Etkinliğimiz çok beğenildi. Devamını getireceğiz" dedi.