Almanya’dan Hamas’a yasaklama

Federalİçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), Hamas ve Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı'nın (Samidoun) ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığı ve Samidoun Almanya Derneği'nin feshedildiğini duyurdu. Bakan, kararı Başbakan Olaf Scholz ile birlikte üç hafta önce aldıklarını söylediği açıklamasında, Hamas'ın İsrail devletini yok etmeyi hedeflediği dile getirdi.Bakan, Samidoun'un 'sözde dayanışma örgütü adı altında İsrail ve Yahudi karşıtı propaganda yayan' uluslararası bir ağ olduğunu söyledi. Kararla artık, ülkede Hamas ve Samidoun için sosyal medyada propaganda yapılamayacak, mal varlıklarına el konulabilecek. Örgütler için aktif çalışmaya devam edenler suç işlemiş sayılacak ve haklarında kovuşturma yapılacak. BERLİN