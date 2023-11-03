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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Almanya’dan Hamas’a yasaklama

Almanya’dan Hamas’a yasaklama

Almanya, Hamas’ı terör örgütü olarak tanımladı ve “İsrail’i yok etmeyi amaçlıyor” diyerek Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı ile birlikte faaliyetlerine yasak getirdi

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), Hamas ve Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı'nın (Samidoun) ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığı ve Samidoun Almanya Derneği'nin feshedildiğini duyurdu. Bakan, kararı Başbakan Olaf Scholz ile birlikte üç hafta önce aldıklarını söylediği açıklamasında, Hamas'ın İsrail devletini yok etmeyi hedeflediği dile getirdi.

PAYLAŞIMLAR SUÇ SAYILACAK
Bakan, Samidoun'un 'sözde dayanışma örgütü adı altında İsrail ve Yahudi karşıtı propaganda yayan' uluslararası bir ağ olduğunu söyledi. Kararla artık, ülkede Hamas ve Samidoun için sosyal medyada propaganda yapılamayacak, mal varlıklarına el konulabilecek. Örgütler için aktif çalışmaya devam edenler suç işlemiş sayılacak ve haklarında kovuşturma yapılacak. BERLİN
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Almanya’dan Hamas’a yasaklama
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