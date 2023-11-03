Devlet kanalına sansür talimatı

Skandalı bir internet sitesi ortaya çıkardı. ARD'den sızan 18 Ekim 2023 tarihli kullanım kılavuzunda, editörlerin İsrail'in uyguladığı katliamı nasıl görmezden gelebileceği tarif ediliyor. ARD yönetiminin hazırladığı kitapçıkta, yayınlanacak haberlerde İsrail'in sivillere dönük saldırısından İsrail'in sorumlu tutulamayacağı bir dil öneriliyor.Editörlere verilen sansür talimatında, "İsrail, Hamas'ın askeri hedeflerini vuruyor. Hamas sivilleri kalkan olarak kullandığı için siviller de ölüyor" şeklinde ibarelerin kullanılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor. Kitapçıkta, ARD'nin ana haber bülteni olan Tagesschau'nun bunu nasıl yaptığı da örneklerle veriliyor. Aynı zamanda "savaş" kelimesinin kullanılıp kullanılmayacağı da ele alınıyor.Kitapçıkta, "Savaş kelimesini kullanıp kullanmayacağımızı ya da nasıl kullanacağımızı günden güne değerlendirmemiz gerekir. Biz 'Gazze'den İsrail'e saldırı' veya 'İsrail'e dönük terör saldırıları' ibarelerini kullanacağız. Ama 'İsrail'e karşı savaş' ibaresi de kullanılabilir. Mutlak suretle kaçınılması gereken ise 'şiddet sarmalı' gibi kelimeler" deniliyor.Sansür talimatında, "Bu bağlamda yaşananlar, 'İsrail'in Gazze'ye karşı saldırısı'dır. Ajanslardan gelen haberlerde kullanılan ifadelerin doğru olup olmadığını da mutlaka kontrol edin. Yönetimin kararlaştırdığı gibi 'Hamas savaşçısı' yerine terörist demeliyiz. Ya da buna alternatif olarak 'militan İslamcılar', 'militan Filistinliler' ya da 'terör milisi' ifadeleri kullanılabilir" şeklinde istekler bulunuyor.