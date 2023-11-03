Filistin’i destekleyeni rahat bırakmıyorlar

Almanya'da Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu açıklayanın başına gelmedik kalmıyor. Filistinlilere destek verdiğini sosyal medya hesabında duyurunca hedef haline getirilen Bayern Münih'in Fas kökenli futbolcusu Noussair Mazraoui, kulübü tarafından uyarıldı. Mazraoui, "Allah'ım Filistinli kardeşlerimizin zafere ulaşması için yardım et" mesajından dolayı pişman olmadığını dile getirince Yeşiller Partili Alman-İsrail Topluluğu Başkanı Volker Beck, harekete geçti. Beck, Mazraoui'nin 'İnsanlığa karşı işlenen suçları onayladı' diyerek suç duyurusunda bulundu. Beck, Bayern'in meseleyi ele alış biçimini ise 'içler acısı' olarak yorumladı, "Umarım yargı, kulüp yöneticilerini olayın boyutları konusunda bilinçlendirir" dedi.