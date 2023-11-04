Başbakan Scholz’dan çifte vatandaşlık müjdesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, merkezi Mannheim'da bulunan ve Mustafa ile Kadir Baklan kardeşlere ait olan Suntat şirketini ziyaret etti. Burada çalışanlarla bir araya gelen Scholz, çifte vatandaşlığın önünü açan, vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran yasa tasarısına ilişkin soruyu da yanıtladı. Scholz, yıllardır beklenen tasarının Noel'den önce Federal Meclis'e geleceğini ve onay alıp yürürlüğe gireceğini ifade etti.Suntat ziyaretinin kendisi için çok özel olduğunu belirten Başbakan Olaf Scholz, "Suntat, ülkemizde var olan tüm olanakları kullanıp, bunlardan neler doğabileceğini gösteren kardeşler tarafından kurulmuş çok başarılı bir şirket. Bu sadece gurur verici bir şirket geçmişi değil, aynı zamanda çok başarılı bir uyum örneği. Ülkemiz için ise bir başarı öyküsü" dedi. Scholz, daha sonra şirketin deposunu gezdi.Suntat binasında Rhein Neckar Türk İşverenler Derneği üyeleriyle de bir araya gelen Scholz, "İşverenlerle yaptığım konuşmada gurur verici hikâyeler duydum. Neler başardıklarını anlattılar. Ülkemiz için bu iyi bir işarettir" diye konuştu. Ülkede işgücü açığı olduğunu hatırlatan Schoz, bunun için mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann'ın İsrail-Filistin gerginliğini bahane ederek çifte vatandaşlık yasasının durdurulması çağrısına Almanya Türk Toplumu'ndan (TGD) sert tepki geldi. TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, muhalefetin antisemitizm sorununu vatandaşlık yasası reformuyla ilişkilendirmesini doğru bulmadıklarını ifade etti ve "Artık bölmek yerine birleştiren, sağduyulu siyasetçilere ihtiyacımız var. Bu durumda Angela Merkel'i özlediğimi söylemek zorundayım" dedi.Suntat merkezini ziyaretinde Başbakan Olaf Scholz'a Mustafa Baklan, Kadir Baklan, Naciye Baklan ve Güner Baklan Koparan şirket hakkında bilgi verdi. Scholz, ziyaret sırasında Suntat çalışanlarıyla görüştü, onlardan gelen soruları yanıtladı. Ziyarete SPD Milletvekili İsabel Cademartori de eşlik etti.