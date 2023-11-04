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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Restorancılardan vergi isyanı

Cengiz PARLAYAN
Restorancılardan vergi isyanı

Otel ve restoran sahipleri hükümetin vergi artışı planına isyan etti. Bir araya gelen 17 dernek, “Vergi artarsa 12 bin işletme batar, fiyatlar artar, istihdam azalır” uyarısı yaptı

Almanya'da gıda üretimi ve gastronomi sektöründen meslek örgütleri, politikacılara restoranlarda yemekten alınan katma değer vergisinin artırılmasına çağrısında bulundu. Otel ve Restoranlar Birliği (Dehoga), koronavirüs pandemisi sırasında yüzde 19'dan yüzde 7'ye indirilen verginin yeni yılda eski seviyesine gelmesi durumunda 12 bin otel ve restoranın kapanabileceğini açıkladı. 17 dernek tarafından yapılan ortak çağrıda, "Vergi artışı düşük ve normal gelirlileri vuracaktır. Fiyatlar ortalama yüzde 18,2 artar, satışlar düşer, istihdam azalır. Dışarıda yemek yemek bir lüks haline gelmemelidir" denildi.
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Restorancılardan vergi isyanı
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