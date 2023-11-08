‘Soykırımı durdurun’ dedi, linç yedi

ALMANYA'DA Filistin'deki katliamı görüp tepkisini ortaya koyanlara dönük linç girişiminin ardı arkası kesilmiyor. Leipzig kentinde Yeşiller Partisi'nden belediye meclis üyesi olan ve partisinin göç politikası sözcülüğünü yapan Nuria Silvestre, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyledi. Sosyal medya hesabında "Soykırımı durdurun" çağrısı yapan Silvestre, linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldı.PAYLAŞIMINDA, "İsrail hükümetinin savaş suçlarına ve binlerce masum insanı öldürmeye devam etmesine izin veremeyiz" diyen ve 'Soykırımı durdur' (stopgenocide) diye etiketleyen Silvestre, baskı sonrası etiketi değiştirdi. Partisinden de büyük tepki alan İspanyol asıllı pedagog, daha sonra Hamas'ı kınayan açıklama yaptı. Ülkede benzer paylaşım yapanlar geri adım atmaya zorlanmıştı. LEİPZİG