Çocuklarımız oyun bağımlısı

BKK Pronova adlı sağlık sigortası, çocukların dijital bağımlılığı üzerine bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre çocukların koronavirüs pandemisi sonrası dijital medya ve oyun kullanımı artış eğilimini sürdürdü. Buna göre salgın sırasında 10-13 yaşlarındaki çocukların yüzde 53'ü düzenli oyun oynarken, bugün rakam yüzde 80'e çıktı. 14 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda oran yüzde 69'dan 76'ya, 6-9 yaş arasındaki çocuklarda ise 47'den 69'a yükseldi. Öte yandan dijital ortamda dizi ve film seyretme oranı da artış gösterdi. 10-13 yaşlarındaki çocuklar 11 saat televizyon seyrederken 14 ila 17 yaşındakiler ise ekran karşısında 15 saat harcıyor. Öte yandan çocukların korona öncesi ve döneme göre daha aktif oldukları da ifade edildi.