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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Irkçılık her yeri sardı

Irkçılık her yeri sardı

Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi, ırkçılık raporu yayınladı. Rapora göre, Almanya’da siyahiler ve Müslümanlar her alanda ırkçılık ve ayrımcılıkla karşı karşıya

AYRIMCILIK ORANI ÇOK YÜKSEK
Almanya'da Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi (DeZIM), "Irkçılık ve belirtileri" adı altında rapor hazırladı. Geçen yılın kasım ve haziran döneminde 21 bin 418 kişinin görüşü alınarak hazırlanan rapora göre, çok sayıda insan ayrımcılığa veya ırkçılığa maruz kalıyor. Çoğunlukla siyahiler ve Müslümanlar ayrımcılık mağduru oluyor. Siyahi erkeklerin yüzde 54.8'i, Müslüman erkeklerin yüzde 41.2'si özel hayatta ayrımcılık ve ırkçılıkla karşılaşıyor.

RANDEVU ALAMIYORLAR
MÜSLÜMAN erkeklerin yüzde 51.3'ü ve Müslüman kadınların yüzde 46.2'si devlet dairelerinde ayrımcılığa maruz kalıyor. Müslüman erkeklerin yüzde 54'ü, kadınların yüzde 61'i inanç sebebiyle ayrımcılığa uğruyor. Müslüman ve siyahi kadınların yüzde 67'sinden fazlası doktor veya diğer sağlık personeli tarafından başkalarına kıyasla kendilerine 'daha adaletsiz veya kötü' davranıldığını söylüyor. Ayrımcılık doktor ve psikologlarda randevu alırken de görülüyor. BERLİN
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Irkçılık her yeri sardı
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