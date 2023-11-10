Frankfurt Gençlik Dairesi tarafından kızı Esila Toprak'ın 2016'da kendinden alındığını ve 2017'den beri koruyucu ailede yaşadığını anlatan Şeyma Toprak, "Kızımın annelik duygusunu elinden almayın" dedi. Kızını ayda bir kez görebildiğini söyleyen Toprak, "Her gördüğümde değişiklik fark ediyordum. Üç yıl önce cinsiyet değiştirmeye karar vermiş. Benden gizlemişler" dedi.Koruyucu ailenin durumdan kendisini haberdar etmediğini söyleyen Toprak, "Eylül ayında Esila'nın vasiliğini üstlenen kadın aradı ve isim değişikliğine gidileceğini, yakında terapiye başlayacağını söyledi. Bunu duyduğumda başımdan kaynar sular döküldü. 12 yaşındaki bir kız çocuğu daha kendini bile tanımadığı halde nasıl böyle bir şeye karar verebilir" diye konuştu.KIZININ bu kararı kendisinin almadığını, koruyucu aile tarafından yönlendirildiğine inandığını ifade eden Toprak, "Kızımın kimliği ve kişiliği elinden alınmak isteniyor. Kızımın ileride yaşayabileceği annelik duygusunu elinden almak istiyorlar. Onunla artık beni görüştürmüyorlar. Çığlığım duyulsun. Türk ve Alman yetkililerden harekete geçmelerini talep ediyorum" dedi.