Evsiz sayısı yüzde 58 arttı

Evsizlere Yardım Derneği (BAG) geçen yıl Almanya'da 607 bin kişinin evsiz olduğunu duyurdu. Dernek sayının 2021'de 383 bin olduğunu, artışın yüzde 58 oranında gerçekleştiğini açıkladı. BAG, enflasyon, fahiş kira fiyatlarının ev bulmayı zorlaştırdığını, sığınmacıların da ev bulamaması nedeniyle evsiz sayısının tırmandığını belirtti, "Şu an sokakta yaşayan sayısı 50 bin" dedi.BAG'IN raporuna göre, Alman vatandaşı evsizler arasında yüzde 5'lik artış yaşanırken, diğer ülke vatandaşları arasında artış yüzde 118 seviyesinde gerçekleşti. Dernek, Alman vatandaşlarının yüzde 57'sinin oturdukları daireden çıkarılmaları nedeniyle evsiz kaldığını tespit etti. Evsizlerin yüzde 58'inin erkek, yüzde 42'sinin kadın olduğu da rapora yansıdı. Konut sıkıntısına dikkat çekildi. BERLİN