Büyükelçiden hadsiz açıklama

Büyükelçi Ron Prosor, Alman basınına verdiği röportajda, Almanya'daki imamlara yasaklama talep etti. Prosor, "Yurtdışından gelen bazı imamlarla sorunumuz var. İmamlar, Almanya'yı değiştirmek istedikleri bir ideolojiyle gelirler. Camiler daha iyi denetlenmeli. Almanya'nın imamları geniş çapta eğitmesi ve yabancı imamların çalışmasını yasaklaması en iyisi olurdu" dedi.Almanya'yı antisemitizmle kararlı mücadele etmeye çağıran Prosor, "Almanya ifade özgürlüğünü daha dar bir şekilde tanımlamalı. Barışçıl gösteriler olmalı, ancak Yahudilere, İsrail'e ve demokrasiye karşı nefreti kışkırtmak cezalandırılmalı" diye konuştu. Büyükelçi, Yahudilerin yeniden korkmak zorunda kalmasının kabul edilemez olduğunu da söyledi. FRANKFURT