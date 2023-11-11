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Giriş Tarihi: 11.11.2023

‘Deprem sonrası aylarca ağladım’

‘Deprem sonrası aylarca ağladım’

Türk Düşes Hande Macit, 6 Şubat depreminden çok etkilenip aylarca ağladığını ifade etti. Macit, 9 ismi olan bebeğinin Türkçe adını da açıkladı

Macklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ile geçtiğimiz yıl evlenerek düşes olan Mersinli Hande Macit (31) bir röportajında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden çok etkilenip aylarca ağladığını dile getirdi. Macit, "Sabaha karşı arkadaşlarımla olan Whatsapp gruplarımıza gelen mesajlarla depremden haberim oldu. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bir süre yerimden kıpırdayamadım. Yıkımı görünce aylarca ağladım. Birçok arkadaşım Hataylı. Maalesef bazı arkadaşlarım aile üyelerini, arkadaşlarını kaybetti" dedi. Macit, yeni doğan oğlunun 9 isim taşıdığını ve Türkçe isminin Han olduğunu da ifade etti. FRANKFURT
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‘Deprem sonrası aylarca ağladım’
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