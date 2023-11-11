‘Deprem sonrası aylarca ağladım’

Macklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ile geçtiğimiz yıl evlenerek düşes olan Mersinli Hande Macit (31) bir röportajında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden çok etkilenip aylarca ağladığını dile getirdi. Macit, "Sabaha karşı arkadaşlarımla olan Whatsapp gruplarımıza gelen mesajlarla depremden haberim oldu. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bir süre yerimden kıpırdayamadım. Yıkımı görünce aylarca ağladım. Birçok arkadaşım Hataylı. Maalesef bazı arkadaşlarım aile üyelerini, arkadaşlarını kaybetti" dedi. Macit, yeni doğan oğlunun 9 isim taşıdığını ve Türkçe isminin Han olduğunu da ifade etti. FRANKFURT