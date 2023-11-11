Siyasi kurşuna mobbing kılıfı

Almanya'nın Sindelfingen kentindeki Mercedes fabrikasında işlenen cinayetin davası başladı. Mesai arkadaşları Ayhan Balki (44) ve Özkan Karagözlü'yü (45) öldüren Murat D. (53), hâkim önüne çıktı. AK Parti'ye sosyal medya hesaplarında hakaretler yağdıran sanık, Balki ve Karagözlü ile girdiği siyasi tartışmalar sonrası fabrikada işlediği cinayeti, "İşyerinde baskıya uğradım. İşimi kaybetmekten korktum" diye çevirmeye kalktı.Avukatı aracılığıyla pişman olduğunu belirtip ifade veren Murat D., amiri konumundaki Balki ve Karagözlü ile olay günü de tartışma yaşadığını anlattı. İkilinin kendisini işten atmakla tehdit ettiklerini söyleyen sanık, işini kaybedip Türkiye'ye dönmek zorunda kalmaktan korktuğundan dolayı cinayeti işlediğini belirtti. Tehdit edildiği için yanında hep silah taşıdığını da aktaran sanık, olay anında bilinç kaybı yaşadığını ifade etti.Stuttgart Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada, Ayhan Balki'nin yakınları, üzerinde ölen akrabalarının resmi bulunan tişört ile duruşmaya katıldı. Balki'nin kardeşi duruşma sırasında Türkçe olarak 'Hak ettiğin cezayı alacaksın" diye bağırdı. Savcılık, Murat D.'nin cinayetlerde kullandığı silahın ruhsatsız olduğuna da dikkat çekip, çifte cinayette ömür boyu hapsini talep etti.