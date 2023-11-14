Göç tartışması empatıden yoksun

Bakan Svenja Schulze, Almanya'da mülteciler üzerindeki tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Schulze, göç konusunun empatiden yoksun olmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bakan, "Bu insanlar hayatlarından endişe eden ve savaşlardan kaçan insanlar" diye konuştu.GERİ kabul anlaşmasına uymayan ülkelere yönelik ekonomik kalkınma fonlarının iptal edilmesi teklifini reddeden Bakan Schulze, "Bu ülkelerdeki yoksul insanlara verilen desteği kesmek, daha az göçe değil, umutsuzluğa, istikrarsızlığa ve krizlere yol açacaktır. Yasal yollardan gelen insanlara kapımız açık olmalı, mültecilerle dayanışma göstermeye devam etmeliyiz" dedi. BERLİN