Avusturya’da skandal uygulama

Avusturya'nın Aşağı Avusturya Eyaleti'ndeki yeni vatandaşlık düzenlemesine, vatandaş olabilmek için "İsrail'in var olma hakkının kabul edilmesi" şartı konuldu. Eyalet Başbakanı Johanna Mikl Leitner, vatandaş olacakların, bu ülkenin sırtında taşıdığı sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini, bu nedenle vatandaşlık hakkının İsrail'in var olma hakkını kabulden geçtiğini söyledi.Leitnervatandaşlık başvurusunda bulunanların bir tür değerler kursundan geçirileceğini, bu çerçevede Nazi döneminde Yahudilerin katledildiği toplama kamplarının ziyaret edilmesinin zorunlu hale getirileceğini ifade etti. Leitner, Nazi propagandasından hüküm giyen birinin vatandaşlığa alınmayacağını, çifte vatandaşların da Avusturya vatandaşlıklarının iptal edileceğini söyledi. VİYANA