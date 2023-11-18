Uyum kursu bütçesi arttı

Meclis'in Bütçe Komisyonu, uyum kursları için daha fazla harcama yapılmasını kararlaştırdı. Komisyon, 2024 bütçesinde devlet kursları için ayrılan 880 milyon euro yerine 1.06 milyar euro'luk bütçe belirledi. Komisyon, daha fazla ebeveynin bu tür kurslara katılabilmesini sağlamak amacıyla, dersler sırasında çocuk bakımı programlarına ayrılan mali desteği artırdı.GÖÇMENLERİN Almanya'ya geldiklerinde sistemi öğrenmelerini amaçlayan göç danışmanlığı için 20 milyon ek ile 77.5 milyon euro ayrılacak. Yeşiller Partisi'nden komisyon üyesi Jamila Schaefer, "Göçmen danışmanlığı ve uyum kursları için çok daha iyi bir finansman sağladığımız ve uyum çalışmalarında yerel yönetimlerin yükünü hafiflettiğimiz için çok mutluyum" dedi. BERLİN