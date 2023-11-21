Can borcu özürle ödenmez

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde 4'ü Türk 9 gencin öldürüldüğü terör saldırısı sonrası bir kez daha dosya rafa kaldırılıyor. İki yıl önce Federal Başsavcılık'ın saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek dosyayı kapatmasından sonra, Hessen Eyalet Meclisi'nde kurulan komisyon, çalışmasını tamamladı. 600 sayfalık rapor hazırlayan komisyon, 'Saldırı önlenemezdi' dedi.Bölümler halinde cuma günü onaylanan raporda, güvenlik makamlarının suçu önleyemeyeceğine vurgu yapıldı ve "Devlet kendilerini koruyamadığı için mağdurlardan ve ailelerinden özür dilemeli" denildi. Saldırıda oğlu Sedat Gürbüz'ü yitiren anne Emiş Gürbüz, rapora isyan etti. Gürbüz, "Almanya'nın bana can borcu var. Ne şekilde olursa olsun bu can borcunu ödesin ama özürle değil" diye konuştu.SABAH'A açıklamada bulunan Gürbüz, "Benim çocuğum katledilmiş özrü kabul etmem. Saldırı önlenebilirdi. Bunu komisyona çağrılan bilirkişi de dile getirdi. Sorumlular hesap vermeden özürle dosyanın kapatılmasını kabul etmiyorum. Önce katilleri durdurun. Vergilerimizle onları beslemeyin. Bu saldırıda tıpkı NSU davasında olduğu gibi pek çok nokta karartıldı" şeklinde tepki verdi.KOMİSYON 2021 yazından bu yana saldırının öncesinde, saldırı anında ve sonrasında yetkililerin ihmalleri olup olmadığını araştırıyordu. Bu komisyonun oluşturduğu raporun eyalet meclisine 5 Aralık'ta gelmesi ve üzerinde tartışılması bekleniyor. Raporda sıralanan hatalar ise şöyle: Failin silah ruhsatı almasının çok kolay olması, ikinci olay yerindeki Arena Bar'ın acil çıkış kapısının kilitli olması ve saldırıdan sonra mağdur ailelerle ilgilenme şeklinin uygunsuz olması.