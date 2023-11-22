‘Saatlerce bekledik baba şefkati gördük’

BELGİN Tükcanlı (52), Fatma Güneş (41) ve Emine Özışık (40), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için günler öncesinden plan yaptı. Erdoğan'ın Berlin programını öğrenip gideceği güzergâh üzerinde saatlerce bekleyen üç kadın, amaçlarına ulaştı.TÜKCANLI, Güneş ve Özışık, "Reisin büyükelçiliğe gideceğini öğrenip rotayı oraya çevirdik. Büyükelçilikten çıktığında sevgi gösterilerinde bulunduk. Makam aracını durdurdu. Büyük heyecan yaşadık. Kendisine sarıldık, elini öptük. O da bir baba gibi bizi kucakladı ve bize 'Sakin olun' dedi. Fotoğraf çektirdik" diye konuştu.