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Giriş Tarihi: 22.11.2023

‘Saatlerce bekledik baba şefkati gördük’

Fatih ÖZYAR
‘Saatlerce bekledik baba şefkati gördük’

Avrupalı Türklerin Başkan Erdoğan’a olan sevgisi bir başka. Onu görebilmek, elini öpebilmek için saatlerce bekliyorlar. Berlin’de de üç kadın bu hayalini gerçekleştirdi

BELGİN Tükcanlı (52), Fatma Güneş (41) ve Emine Özışık (40), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için günler öncesinden plan yaptı. Erdoğan'ın Berlin programını öğrenip gideceği güzergâh üzerinde saatlerce bekleyen üç kadın, amaçlarına ulaştı.
TÜKCANLI, Güneş ve Özışık, "Reisin büyükelçiliğe gideceğini öğrenip rotayı oraya çevirdik. Büyükelçilikten çıktığında sevgi gösterilerinde bulunduk. Makam aracını durdurdu. Büyük heyecan yaşadık. Kendisine sarıldık, elini öptük. O da bir baba gibi bizi kucakladı ve bize 'Sakin olun' dedi. Fotoğraf çektirdik" diye konuştu.
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‘Saatlerce bekledik baba şefkati gördük’
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