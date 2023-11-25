‘İslam düşmanlığı gündemde kalmalı’

Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubu üyesi Prof. Dr. Mathias Rohe, Müslüman düşmanlığı konusunun gündemde kalmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Rohe, "Almanya'da antisemitizmle ilgili sorunlarımız var. Bazı Müslüman çevrelerde antisemitizmle ilgili sorunlarımız da var. Şimdi birini silip sadece diğerine konsantre olunmamalı" dedi.Alman medyasına sorumluluk hatırlatması yapan Rohe, Müslümanlara ve Müslüman kurumlara yönelik saldırılara ilişkin çok az haber olduğunu söyledi. Rohe, "Müslümanlar fail olmaktan çok mağdur olmasına rağmen, fail olarak gösteriliyor. Genel olarak Alman medyasında, gazetelerden çok televizyonda, Müslümanlar hakkında özellikle sorun odaklı haber yapma yönünde güçlü bir eğilim var" şeklinde konuştu. BERLİN (AA)