Deprem kahramanlarına Manfred Rommel ödülü

Stuttgart Türk-Alman Forumu'nun (DTF) bu yıl 9.'sunu verdiği Manfred Rommel Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Jüri, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından yaptıkları yardım çalışmalarından dolayı Neşe Noyan, Ali Gülbahar ve Gökhan Arslan'ı ödüle layık gördü. SAYAN, yardım kampanyasıyla bağış topladı. Deprem anında bölgede olan Gülbahar, kalacak yer ve yiyecek organize ederek bölgedeki insanlara yardım etti. Arslan ise bağış kampanyası başlattı, deprem bölgesinde on gün boyunca acil ihtiyaç duyulan yardım malzemesi dağıttı.