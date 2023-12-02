Haberler Avrupa Haberleri Deprem kahramanlarına Manfred Rommel ödülü
Giriş Tarihi: 2.12.2023

Deprem kahramanlarına Manfred Rommel ödülü

Fatih YILMAZ
Deprem kahramanlarına Manfred Rommel ödülü

Hızla organize olarak depremzedelere yardımda bulunanlar, Stuttgart’ta Manfred Rommel Ödülü ile onurlandırıldı

Stuttgart Türk-Alman Forumu'nun (DTF) bu yıl 9.'sunu verdiği Manfred Rommel Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Jüri, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından yaptıkları yardım çalışmalarından dolayı Neşe Noyan, Ali Gülbahar ve Gökhan Arslan'ı ödüle layık gördü. SAYAN, yardım kampanyasıyla bağış topladı. Deprem anında bölgede olan Gülbahar, kalacak yer ve yiyecek organize ederek bölgedeki insanlara yardım etti. Arslan ise bağış kampanyası başlattı, deprem bölgesinde on gün boyunca acil ihtiyaç duyulan yardım malzemesi dağıttı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem kahramanlarına Manfred Rommel ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA