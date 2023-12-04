‘2. zaferime sevinemedim’

Hollanda'da22 Kasım'da yapılan erken genel seçim sonrası yeniden meclise giren İşçi Partisi (PvdA) / Yeşil Sol (GL) ittifakının adayı Songül Mutluer (44), Özgürlük Partisi'nin (PVV) aldığı sonucu SABAH'a değerlendirdi. Mutluer, "Sonuç, bir insan, bir Türk kökenli olarak beni çok üzdü. Aşırı sağın zaferi ikinci dönem milletvekili seçilme sevincimi, üzüntüye çevirdi" dedi.GeertWilders'in kazanmasındaki en büyük etkenin, Avrupa'da hala çözüm bulunamayan göç olduğunu söyleyen Mutluer, "Göçü çok iyi seçim malzemesi yaptı ve başardı. Artık tüm siyasi partiler kendilerini sorgulamalı. Koalisyon hükümeti kurulursa bu sağ ve liberal partiler arasında olur. Hollanda erken genel seçimlere de gidebilir. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu.