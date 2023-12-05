Hükümette kriz üstüne kriz

Yeşiller Partili politikacı Anton Hofreiter, Başbakan Olaf Scholz'u bütçe krizi sırasındaki iletişiminden dolayı sert dille eleştirdi. Hofreiter, "Başbakan yaşanan kaostan dolayı vatandaşlardan özür dilemeliydi" dedi. Hofreiter, koalisyon partilerinin liderlerinden içinde bulunulan durumun farkına varmalarını da istedi.Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, kriz nedeniyle Dubai'deki Dünya İklim Konferansı gezisini iptal etti. Habeck, Başbakan Olaf Scholz'un talebi üzerine konferansa gitmedi. Bakanlık Sözcüsü, mahkeme kararının ardından 2024 bütçesine ilişkin görüşmelerin ilerletilmesi için Habeck'in Berlin'deki varlığının gerekli olduğunu söyledi.