7 yıldır verilmeyen izne cemaat isyanı

Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Germersheim'daki DİTİB Mareşal Fevzi Çakmak Camisi cemaati, 7 yıldır inşaat izni verilmemesi üzerine sokağa çıktı. Kentteki Müslüman toplumu, belediye ve şehir yönetimini protesto etti. Yürüyüşe farklı milletten yaklaşık 500 kişi katıldı. Cami derneği başkanı Hayrettin Güneş, "Belediye, caminin büyük, park yerinin yetersiz olduğunu, gürültü ve trafik oluşacağını öne sürüyor. Bu siyasi bir karar. Belediye izniyle arsayı aldık. İnşaat izni verdiler, temel attık" dedi. GERMERSHEİM