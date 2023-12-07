Hayatımızı mahvetti geleceğimizi çaldı

Sindelfingen kentindeki Mercedes fabrikasında işlenen cinayetin davası devam ederken, ölen iki Türk'ün eşleri katil zanlısı Murat D.'ye isyan etti. Stuttgart Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasına katılan Ayhan Balki'nin eşi Meral ve Özkan Karagözlü'nün eşi Selma, SABAH'a yaşadıkları acıyı anlattı. İki acılı kadın, katil zanlısı için, "Hayatımızı mahvetti, hayallerimizi ve geleceğimizi çaldı" dedi.SANIK Murat D.'ye verilecek hiçbir cezanın acılarını hafifletmeyeceğini söyleyen Balki ve Karagözlü, "Ona müebbet hapis verseler ne olacak? Asıl müebbet cezayı biz ve çocuklarımız yedik" dedi. AK Parti'ye düşmanlık besleyen sanık, seçim dönemi fabrikaya silahla gidip Balki ve Karagözlü'yü öldürmüş, teslim olmadan önce "Bunlar AK Partiliydi, öldürdüm, misyonumu tamamladım" diye bağırmıştı.SANIĞIN, "Bana mobbing uyguladılar. O yüzden öldürdüm" şeklindeki ifadesinin yalan olduğunu söyleyen Balki ve Karagözlü, "Kesinlikle mobbing yok. Eşlerimiz tüm çalışanlarla iyi geçiniyor ve seviliyorlardı. Tanıkların ifadeleri de bunu doğruluyor. Murat D. cezasını hafifletmeye çalışıyor" dedi. İki kadın da davada yalnız bırakılmamaları için çağrı yaptı.BALKİ ve Karagözlü ailelerinin avukatı Fatih Zingal, sanığın sosyal medyada AK Parti karşıtı videolar paylaştığına dikkat çekerek, "Bu siyasi bir cinayet. Tanık ifadeleri de bunu teyit ediyor. Sanık, cinayet günü sabah çok erken saatte kızını aramış. Sanki vedalaşmak istemiş. Bu da cinayetin planlanarak işlediğini gösteriyor" dedi.