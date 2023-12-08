Keşfi iki askerle yapmış

Almanya'da darbe yapmaya hazırlanırken 7 Eylül 2022 günü düzenlenen baskınla gözaltına alınıp tutuklanan İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı terör örgütü üyeleri hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, ırkçı AfD Milletvekili Birgit Malsack Winkemann'ın Federal Meclis'te keşif görevini eski iki askerle yaptığı ortaya çıktı. Winkemann'ın keşif için askerleri parlamentoda uzun uzun gezdirdiği belirlendi.Keşfe katılan eski askerlerden birinin evinde yapılan aramada, parlamento ve başbakanlık ofisinin ayrıntılı video, fotoğraf çekimi ve başbakanlık ofisinin altındaki demiryolunun fotoğraflarının ele geçirildiği aktarıldı. 27 zanlının elebaşları Heinrich XIII. Prens Reuss'tan aldıkları emirle Federal Meclis ve Başbakanlığa silahlı baskın yaparak darbe planladıkları ifade edildi.