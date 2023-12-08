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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Keşfi iki askerle yapmış

Cengiz PARLAYAN
Keşfi iki askerle yapmış

Almanya’da terör örgütü kurup darbe planlarken yakalanan grubun iddianamesi tamamlandı. Irkçı AfD’li vekilin Meclis’te keşfi iki eski askerle yaptığı ortaya çıktı

Almanya'da darbe yapmaya hazırlanırken 7 Eylül 2022 günü düzenlenen baskınla gözaltına alınıp tutuklanan İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı terör örgütü üyeleri hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, ırkçı AfD Milletvekili Birgit Malsack Winkemann'ın Federal Meclis'te keşif görevini eski iki askerle yaptığı ortaya çıktı. Winkemann'ın keşif için askerleri parlamentoda uzun uzun gezdirdiği belirlendi.

AYRINTILI GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Keşfe katılan eski askerlerden birinin evinde yapılan aramada, parlamento ve başbakanlık ofisinin ayrıntılı video, fotoğraf çekimi ve başbakanlık ofisinin altındaki demiryolunun fotoğraflarının ele geçirildiği aktarıldı. 27 zanlının elebaşları Heinrich XIII. Prens Reuss'tan aldıkları emirle Federal Meclis ve Başbakanlığa silahlı baskın yaparak darbe planladıkları ifade edildi.
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Keşfi iki askerle yapmış
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