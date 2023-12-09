Bakımevi açığı büyüdü

Almanya'da bakıma muhtaç kişi sayısının sadece yaşlanma nedeniyle 2055 yılına kadar yüzde 37 oranında artacağı öngörüldü. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2021 yılı sonunda yaklaşık beş milyon olan bu kişilerin sayısı, 2035 yılına kadar yaklaşık 5,6 milyona çıkacak. Sayı 2055'te 6,8 milyon olacak.Profesyonel bakıma ihtiyaç duyacak bu insanlar için her yıl yaklaşık 300 yeni bakımevinin inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, "Şu anda her yıl 230'dan daha az tesis hayata geçiriliyor. Önümüzdeki 12 yıl içinde 1800'den fazla tesis ve dolayısıyla 120 binden fazla bakım yeri eksik kalacak" dedi.