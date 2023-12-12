CDU’dan ayrımcı öneri

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Almanya'nın düştüğü ekonomik krizden kurtulmanın yolunu ayrımcılıkta buldu. Kretschmer, "Almanya'ya gelen ancak yeterli vasıflara sahip olmayan göçmenler, asgari ücretin altında çalıştırılırsa, bütçe gelirlerinin artmasına katkı sağlanır" şeklinde konuştu.BÜTÇE krizi konusunda görüş belirten Kretschmer, sosyal yardım alanında büyük tasarruf potansiyeli bulunduğunu söyledi. Başbakan, "Ukrayna'dan Almanya'ya gelen yeni mülteciler artık vatandaşlık yardımından yararlanamamalı. Almanya'daki Ukraynalı mültecilerin yalnızca yüzde 19'u çalışıyor, diğer AB ülkelerinde oran yüzde 70" dedi.