FETÖ’cülerin iltica oyunu

İsviçre'ye iltica eden bir FETÖ'cü ülke basınına kendini acındırmaya çalışırken tutuklama kararlarının nasıl alındığını ağzından kaçırdı. Bunun üzerine konuyu derinlemesine araştıran İsviçre basını, "Birçok kişinin İsviçre makamlarına FETÖ üyesi oldukları ve takip edildiklerini ileri sürdükleri sahte belgeler sunduğu ortaya çıktı" haberlerine yer verdi.Türkiye'den bu yıl yaklaşık 6 bin kişinin iltica başvurusunda bulunduğunu yazan basın, "Başta sahte tutuklama kararları olmak üzere birçok sahte belgelerle Türkiye'de takip edildiğini iddia eden kişiler başvuruda bulunuyor. Kendisini PKK'lı olarak tanıtıp başvuranlar da var. Sahte belgelere dayanan işlemler, daha sonra yeniden siliniyor" dedi.İltica başvurusunun yapıldığı anda sahte belgelerle hazırlanan tutuklama kararının yeniden sistemden silindiği belirtilirken, bu işlem için Türkiye'deki FETÖ'cülere binlerce franklık ödeme yapıldığı öğrenildi. İsviçre Göç Dairesi sahtekârlıktan haberdar olduklarını ve kendi bünyelerindeki uzmanların bunu artık fark ettiklerini bildirdi. BERN