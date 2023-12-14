Midyatlı’ya 4. büyük görev

Alman Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) dört yıl önce Schleswig Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanlığı'na getirilen Serpil Midyatlı (48), önceki gün eyalette SPD'nin Meclis Grup Başkanı seçildi.Thomas Losse Müller'in geçen hafta istifasından sonra gerçekleşen seçimde Midyatlı, bu göreve 12 milletvekilinin 11'in oyu ile getirildi. Bir vekil çekimser kaldı. 2009 yılından bu yana eyalet parlamentosunda görev alan Midyatlı, muhalefet liderliği yapıyor. Midyatlı SPD'de Genel Başkan Yardımcısı görevini de yürütüyor.