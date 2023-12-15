İmamlar Almanya’da yetişecek

Bakanlık, ülkedeki en büyük İslam birliği olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile, Türkiye'den din görevlisi gönderilmesinin kademeli olarak sonlandırılması konusunda uzlaşıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ortak bir eğitim programı ile her yıl Almanya'da 100 din görevlisi yetiştirilecek.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) anlaşmadan dolayı memnun olduğunu belirterek, "Bu anlaşma, uyum ve Müslüman cemaatlerin ülkeye katılımı konusunda önemli bir mihenk taşıdır" dedi. Almanya'daki imamların eğitimi DİTİB'e bağlı Dahlem'deki eğitim merkezinde gerçekleştirilecek.