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Giriş Tarihi: 15.12.2023

İmamlar Almanya’da yetişecek

İbrahim TAŞ
İmamlar Almanya’da yetişecek

İçişleri Bakanlığı, DİTİB ile Almanya’da her yıl 100 din görevlisi yetiştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi

YILDA 100 İMAM
Bakanlık, ülkedeki en büyük İslam birliği olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile, Türkiye'den din görevlisi gönderilmesinin kademeli olarak sonlandırılması konusunda uzlaşıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ortak bir eğitim programı ile her yıl Almanya'da 100 din görevlisi yetiştirilecek.

DİTİB EĞİTECEK
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) anlaşmadan dolayı memnun olduğunu belirterek, "Bu anlaşma, uyum ve Müslüman cemaatlerin ülkeye katılımı konusunda önemli bir mihenk taşıdır" dedi. Almanya'daki imamların eğitimi DİTİB'e bağlı Dahlem'deki eğitim merkezinde gerçekleştirilecek.
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İmamlar Almanya’da yetişecek
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